Antalya'da başına çuval geçen cüce keçi ahırı karıştırdı. İzleyenler gülme krizine girdi

Antalya'nın Kepez ilçesi Duraliler Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hüseyin Kılar, sabah kalktığında bütün hayvanların bahçede olduğunu gördü. Yemlemek için bahçeye indiğinde, hayvanların yeme gelmediğini fark etti. emlerini verdikten sonra bile yem yemeyen hayvanların bir şeyden korktuğunu düşündü ve güvenlik kameralarını inceledi.

İZLEYENLERİ GÜLME KRİZİNE SOKTU

Kameralarda, başına çuval dolanan bir keçinin diğer keçileri korkuttuğunu ve ahır içinde başlayan kovalamacanın ahır dışında da devam ettiğini gördü. Bu komik anları sosyal medya hesabına yükleyen Kılar, izleyenleri gülme krizine soktu.

KAMERALARI İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Hüseyin Kılar, boylarının kısalığı nedeniyle Nijerya Cüce Keçisi olarak adlandırılan ve Türkiye'de sayılı besicinin baktığı keçilerin bakımını yapıyor.

Huysuz hamile keçinin yavru keçiyi ittiği komik anlar

Geçtiğimiz günlerde keçilerin kendisinden korktuğunu fark eden Kılar, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde şaşkınlığını gizleyemedi. Kameralarda, başına çuval dolanan bir keçinin diğer keçileri korkuttuğu anlar yer alıyordu. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.

Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü

“BİR SIKINTI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜP KAMERALARA BAKTIM”

Kılar, "Sabah kalktığımda bütün hayvanların bahçede olduğunu gördüm. Yemlemek için bahçeye indim, bütün hayvanların yeme gelmediğini fark ettim. Yemlerini verdim ama hala yem yemiyorlardı. Bir şeyden korktuklarından emindim, ben de yanlarında durdum ki benden güç alıp yemlerini yesinler. Bir sıkıntı olduğunu düşünüp güvenlik kameralarına baktım" dedi.

“KOMİK OLAY, PAYLAŞALIM DEDİK”

Kamera kayıtlarını izlediğinde karşılaştığı komik manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Kılar, "Güvenlik kamerasına baktığımda bir tanesinin kafasına çuval geçmiş, diğerlerini kovalıyor. Aslında yanlarına gitmek istiyor, ancak onlar başındaki çuval nedeniyle kendisinden korktuğu için bu şekilde trajikomik bir olay olmuş.

Görüntüleri tanıdıklarıma gönderip sosyal medya hesabıma yükledim. Komik bir olay olmuş, biz de bunu paylaşalım dedik. Biraz olsun insanların yüzüne tebessüm koyabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Aşıdan kaçan köpek, veterineri kaçırdı: Güvenlik kamerasına yansıyan komik anlar

Kılar ayrıca, yaşanan komik olay sonrası keçilerin çuval görünce hala korkmaya devam ettiklerini belirtti.