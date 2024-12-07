Antalya'da çaldıkları motosikletin şase numarasını kazımışlar

Operasyonlarda 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin 960 TL idari ceza kesilirken, çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ele geçirildi.

DETAYLI DENETİMLER VE OPERASYONLAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve KOM Şube Müdürlükleri koordinasyonunda, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla suç ve suçlulara yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Operasyon sırasında şase numarası kazınmış ve çalıntı olduğu tespit edilen bir motosiklet ele geçirildi. Ayrıca, tescil işlemleri yapılmamış diğer motosikletler de trafikten men edildi.

710 BİN TL’Yİ AŞKIN CEZA

Ekipler, trafik kurallarını ihlal eden 48 motosiklet sürücüsüne toplam 710 bin 960 TL ceza kesti. Denetimler sırasında 410 araç ve 1100 vatandaş sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 5 kişi de yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

CAYDIRICI TEDBİRLER

Denetimler sırasında, özellikle motosikletlerin yasal düzenlemelere uygunluğu ve çalıntı olup olmadıkları dikkatle incelendi. Trafikten men edilen araçların yanı sıra kesilen cezalar, trafik güvenliğini artırmak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek adına önemli bir adım oldu.

Bu kapsamlı uygulamalar, hem suçla mücadeleye hem de trafik düzenine katkı sağlarken, jandarma ekiplerinin ilçede güvenliği sağlama konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.