Antalya'da camiyi yılanlar bastı

Kaynak: İHA
Antalya'da camiyi yılanlar bastı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bulunan bir cami, son zamanlarda yılanların meskeni haline geldi.

Camide son 20 günde üç yılanın yakalanarak doğal ortamına bırakıldığı bildirildi.

Olay, Çile Mahallesi Adanda Mevkii Camii'nde meydana geldi. Cami imam hatibi Sedat Özdemir, akşam ezanını okumak için camiye gittiğinde, mihraba yönelirken halı üzerinde hareket eden bir canlı fark etti.

Mihraba yaklaştığında camiye yılan girdiğini gören imam, cemaatten yardım istedi. Kısa süreli paniğin ardından yılan, bir değnek yardımıyla çuval içine alınarak doğal ortamına bırakıldı.

Cami imam hatibi Sedat Özdemir, son 20 günde camide üç farklı yılanın yakalandığını ve bunların doğal ortamlarına bırakıldığını belirtti. Yılanların akşam ve yatsı namazı vaktinde üç kez fark edildiği ve cep telefonuyla görüntülerinin kaydedildiği ifade edildi.

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