Antalya'da 2 milyon yazlık çiçek toprakla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediye Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın ekipleri, şehrin merkezini ve ilçelerini canlı renklerle ve estetik bir görünümle donatmak için çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın caddelerini, sokaklarını, refüjlerini ve kavşaklarını süsleyen bu yazlık çiçekler, belediyenin Hurma Bitki Üretim Tesisleri'nde büyük bir özen ve dikkatle yetiştiriliyor.

Yetiştirilme süreci tamamlanan bu çiçekler, şehrin güzelleştirilmesi amacıyla park ve refüjlerde yerlerini alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın ürettiği yaklaşık 2 milyon mevsimlik çiçek, şehir merkezi ve ilçelerdeki topraklarla buluşmaya başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki refüjler ve kavşaklar, vapur dumanı, salvia vinca, tagates, kedi tırnağı ve zinnia gibi çiçek türleriyle süslenerek, şehrin estetiğine katkıda bulunuyor ve görsel bir zenginlik sağlıyor.