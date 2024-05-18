Antalya'da çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Konaklı Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda, Tekneyle denize açılan amatör olta balıkçıları, suda çuvala takılı deniz kaplumbağası yavrusunu son anda gördü. Amatör balıkçılardan Veysel Manavoğlu, deniz kaplumbağasını teknenin içerisine alıp, takıldığı çuvalın içinden kurtardı. Balıkçılar yaşanan olayın ardından yavru kaplumbağayı denize bıraktı. O anlar diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Görüntülerde çuvala takılan yavruyu kurtaran balıkçının Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar gördüğünü, Bile bile denize çöp attıklarını, denizdeki çöpten bıktıklarını, kaplumbağanın kurtulunca ne kadar mutlu olduğunu ifade etti.