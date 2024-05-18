Antalya'da çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı

Kaynak: DHA
Antalya'da çuvala takılan yavru deniz kaplumbağasını balıkçı kurtardı
Antalya’da denizde çuvala takılan yavru deniz kaplumbağası, amatör balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Konaklı Mahallesi açıklarında meydana gelen olayda, Tekneyle denize açılan amatör olta balıkçıları, suda çuvala takılı deniz kaplumbağası yavrusunu son anda gördü. Amatör balıkçılardan Veysel Manavoğlu, deniz kaplumbağasını teknenin içerisine alıp, takıldığı çuvalın içinden kurtardı. Balıkçılar yaşanan olayın ardından yavru kaplumbağayı denize bıraktı. O anlar diğer balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

55642.jpg

Görüntülerde çuvala takılan yavruyu kurtaran balıkçının Böyle çöpler yüzünden kaplumbağalara zarar gördüğünü, Bile bile denize çöp attıklarını, denizdeki çöpten bıktıklarını, kaplumbağanın kurtulunca ne kadar mutlu olduğunu ifade etti.

55642-3.jpg

55642-1.jpg

Son Haberler
Gelin çiçeğini yakalamak isteyen kızını engelleyen baba güldürdü Video
Gelin çiçeğini yakalamak isteyen kızını engelleyen baba güldürdü
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebi açıklaması Gündem
Bakan Göktaş'tan başörtülü hakime yönelik reddihakim talebi açıklaması
Antalya’da bulvarda otomobiliyle ters yöne ilerledi Gündem
Antalya’da bulvarda otomobiliyle ters yöne ilerledi
Eğitilmiş kuzu sahibinin komutlarına uyarak izleyenleri şaşırttı Video
Eğitilmiş kuzu sahibinin komutlarına uyarak izleyenleri şaşırttı
İstanbul'un ortasında kanlı hesaplaşma. Silahlar konuştu Gündem
İstanbul'un ortasında kanlı hesaplaşma. Silahlar konuştu
Rusya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'a ihtiyati tedbir Ekonomi
Rusya'da Deutsche Bank ve Commerzbank'a ihtiyati tedbir
Hakkari'de hayvan otlatırken ayı saldırdı Gündem
Hakkari'de hayvan otlatırken ayı saldırdı