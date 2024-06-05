Antalya'da dev uyuşturucu operasyonu. 99 adrese şafak baskını

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı önderliğinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı personeller, başka şehirlerden Antalya’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan ve bu uyuşturucuları internet üzerinden insanlara satan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı.

Erken saatlerde, Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde olduğu tespit edilen 32 adrese, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ve Özel Harekat timlerince şafak operasyonu düzenlendi.

Narkotik operasyonuna 44 ekip, 233 personel, 3 narkotik madde arama köpeği ve bir helikopter katıldı. Yapılan denetimlerde, 17 kg çeşitli türlerde uyuşturucu madde, 960 adet sentetik ecza ve uyuşturucu hap, 922 adet Sentetik Kannabinoid (A4), 84 kök kenevir bitkisi, 19 adet hassas terazi, 3 adet tabanca, fişekler ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen Türk Lirası, Amerikan Doları ve Euro’ya el konuldu.

Yapılan uyuşturucu operasyonunda, 48 şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak", 36 kişi "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak", 12 kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanımını Kolaylaştırmak ve Özendirmek", 3 kişi ise "2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçlarından dolayı işlem gördü. Bununla beraber, bir uyuşturucu tacirinin üzerinde sahte polis basın kartı ele geçirildi ve bu şahıs hakkında da işlemler yapıldı.