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Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü

Antalya'nın Serik ilçesinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu nedeniyle cadde, sokak ve parklar beyaza büründü.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 05:44
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Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü

Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü
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Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, saat 23.00 sıralarında yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışını evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile kaydetti. (DHA / İHA)

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