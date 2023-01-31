﻿Antalya'da dolu etkili oldu: Sokaklar beyaza büründü

Kentte akşam saatlerinde başlayan yağış, saat 23.00 sıralarında yerini doluya bıraktı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu sonrası, şehir merkezindeki cadde ve sokaklar ile yeşil alanlar ve parklar beyaz örtüyle kaplandı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu yağışını evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlardan bazıları cep telefonları ile kaydetti. (DHA / İHA)