Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Antalya'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. Ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran A.B, Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi'nde içerisinde 400 bin lira değerinde ziynet eşyasının bulunduğu karton çantayı unuttuğunu, almak için döndüğünde ise yerinde bulamadığını belirterek şikayetçi oldu.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekiplerce güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu, unutulan çantayı alarak kayıplara karışan şüphelilerin yabancı uyruklu A.E.M. ve E.E.Ş. olduğu belirlendi.

Şüpheliler operasyonla gözaltına alındı, ele geçirilen ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. (AA)

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