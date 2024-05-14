Dünyaca ünlü ekonomistten tartışma yaratacak ‘tasarruf’ analizi: Memur ve emekli maaşlarını işaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü ekonomistten tartışma yaratacak ‘tasarruf’ analizi: Memur ve emekli maaşlarını işaret etti
Dünyaca ünlü ekonomist Timothy Ash, tasarruf paketini değerlendirdi. Ash, "Bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?" diye sordu.

Dünyaca ünlü İngiliz ekonomist Timothy Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf paketi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’un Kıdemli Analisti Ash, enflasyonla mücadelenin başarıya ulaşması için memur ve emekli maaşlarında kısıntı yapılması gerektiğini söyledi.

Ash, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye - Şimşek, 100 milyar liralık harcama kesintisi açıkladı. Yatırımlarda yüzde 15 kesinti ve yeni işe alımlarda, araç alımlarında ve kamu binası inşaatlarında üç yıl kısıtlamalar. Fakat bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?”

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