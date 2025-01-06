Antalya'da eski eşinin vahşetine uğramıştı: Tedavisi devam ediyor

Kaynak: AA
Antalya'da eski eşinin vahşetine uğramıştı: Tedavisi devam ediyor

Antalya'da eski eşi tarafından canice üzerine benzin dökülmüştü. Vahşet dolu olayda, kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisine halen devam ediliyor.

Antalya Muratpaşa ilçesinde eski eşi Gürhan Ü'nün (42) benzin dökerek yaktığı Pınar Z. (36), tedavi gördüğü Antalya Şehir Hastanesi'nde yanıkların temizlenmesi için birçok operasyon geçirdi.

Vücudunun büyük bölümünde ciddi yanıklar olan ve yoğun bakım ünitesinde entübe edilen kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Şirinyalı Mahallesi'nde 31 Aralık 2024'te Pınar Z. ile eski eşi Gürhan Ü. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Gürhan Ü, yanında kovayla getirdiği benzini Pınar Z'nin üzerine döküp ateşe vermişti. Alev alan kadına, çevredeki bir esnaf yangın söndürme tüpüyle müdahale etmişti.

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Vücudunun büyük bir bölümü yanan kadın hastaneye kaldırılmış, olay yerinden motoruyla uzaklaşan Gürhan Ü, polis ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yanık Ünitesi'ne kaldırılan kadın, daha sonra Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

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