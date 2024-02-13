Antalya'da etkili olan sağanak sonrası Düden Şelalesi kahverengiye döndü

Ayrıca, rüzgarın ters esmesi nedeniyle şelalenin suları denize değil, karaya doğru savruldu.

Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü yerde çamurlu su, denizin yüzeyinde kahverengi bir tabaka oluştu. Bu manzarayı görenler hayretler içinde kaldı.

NE OLMUŞTU:

Antalya’da dün akşam başlayan sağanak yağış, sel felaketine yol açtı. Kentte birçok yol su altında kaldı ve çok sayıda araç sulara kapıldı.

Kepez ilçesinde bir alt geçitte mahsur kalan bir kişi hayatını kaybetti. Cansız bedeni araçta bulunan kişinin 47 yaşındaki Halil Yıldız olduğu öğrenildi.

BUGÜN VE YARIN EĞİTİME ARA VERİLDİ

Antalya Valiliği, hava durumunun olumsuz etkisiyle okulların eğitime hazır olmadığını duyurdu. Bu nedenle Kepez, Muratpaşa ve Konyaaltı ilçelerindeki okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi.

İşte sel faleketinden görüntüler: