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Evini yakan kadın tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduğu evi yakan kiracı, "mala zarar vermek" suçundan tutuklandı.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 17:53
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Antalya'da evini yakan kadın tutuklandı

Evini yakan kadın tutuklandı
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İHA'nın haberine göre, yangın, dün gece saatlerinde Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan binanın 3. katında çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, yangını Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.

Yangın bitişik binalara sıçramadan söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının başlamasının ardından caddeye eli yüzü is olarak çıkan kiracı kadın Filiz Türkmen, polis ekipleri tarafında yangın şüphesiyle gözaltına alındı.

Evin yanmaya başlamasının ardından eli yanmış vaziyette sokağa inen kadının polislere, "Ev sahibi beni evden çıkarmak için evi yaktı" iddiasında bulunduğu bildirildi. 

Polis tarafından önce Cumhuriyet Polis Karakoluna, ardından da kolunun tedavisi ve rapor almak için Manavgat Devlet Hastanesine götürülen Filiz Türkmen’in hastanede güvenlik güçlerine de sorun çıkarttığı bildirildi.

Sabah emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Türkmen, mahkeme tarafından "mala zarar vermek" suçundan tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.

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