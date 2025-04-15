Antalya'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi

Kaynak: İHA

Antalya Manavgat ilçesinde bir motosiklet sürücüsü M.S’nin kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü A.A yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletli yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde yaşandı. Ali A.A'nın kullandığı 07 ADB 373 plakalı motosiklet ile Mahmut S'nin kullandığı 07 AFR 183 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçerek sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası uygulandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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