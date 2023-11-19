Antalya'da fırtına balıkçı teknelerini batırdı

Antalya'da limanda demirleyen bir balıktı teknesi ve bir fiber tekne fırtına sebebiyle battı. Side Limanı'nda teknesi bulunan tur ve balıkçı teknesi sahipleri teknelerinin başında nöbet tutmaya başladı.

KAYNAK: İHA
Antalya'da fırtına balıkçı teknelerini batırdı

Antalya genelinde saatteki hızı 110 kilometreye kadar çıkması beklenen ve turuncu uyarı verilen fırtına, sağanak yağmur gece saatlerinde Manavgat ilçesinde kendini gösterdi.

Akşam saatlerinde D 400 karayolunda ağaçların devrilmesine sebep olan fırtına gece saatlerinde Side Mahallesinde limanda etkili oldu.

Limanda bağlı halde bulunan bir balıkçı teknesi ile fiber bot yürüyüş yolunun geçen dalalar sebebiyle battı. Durumu haber alan diğer teknelerin sahipleri de teknelerini korumak için limana geldi.

aw079457-02.jpg

aw079457-03-001.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Küçük çocuk evde ölü bulundu: Bakımsızlıktan öldüğü iddia edildi Gündem
Küçük çocuk evde ölü bulundu: Bakımsızlıktan öldüğü iddia edildi
Doların 40 lira olacağı net tarih belli oldu Ekonomi
Doların 40 lira olacağı net tarih belli oldu
Kızılcık Şerbeti'ndeki benzinlik sahnesi alay konusu oldu Gündem
Kızılcık Şerbeti'ndeki benzinlik sahnesi alay konusu oldu
Bahar Candan cezaevinde şımarıklık. Yemekleri beğenmedi memurla tartıştı Gündem
Bahar Candan cezaevinde şımarıklık. Yemekleri beğenmedi memurla tartıştı
Aboubakar’dan çirkin iddialara para yanıtı Spor
Aboubakar’dan çirkin iddialara para yanıtı
Milyonların hayatı değişecek 'Emekliler, çalışanlar ve evlenecekler dikkat' Ekonomi
Milyonların hayatı değişecek 'Emekliler, çalışanlar ve evlenecekler dikkat'