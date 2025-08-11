Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada Burak Bektaş hayatını kaybederken Alihan A. ise yaralandı. Toplam 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, pazar günü saat 03.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1492 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; aralarında husumet bulunan Burak Bektaş ve 5 arkadaşı, Alihan A. ve 3 arkadaşıyla parkta buluştu. İki grup arasında tartışma kavgaya dönüşünce silahlı çatışma çıktı. Tabanca seslerini duyanların ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, başından ve ayağından yaralanan Burak Bektaş ile sol bacağından vurulan Alihan A.'yı hastaneye götürdü.

3 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Alihan A.'nın arkadaşı Samet C.'nin tabancasından çıktığı belirlenen mermiyle başından yaralanan Burak Bektaş, hastanede hayatını kaybetti. Alihan A. ise müdahalesinin ardından taburcu edilerek ekiplere teslim edildi. Ekiplerin olay yerinde ve çevresinde yaptığı çalışmada, 3 tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

8 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Muratpaşa Suç Araştırma ekipleri; Burak Bektaş'ın M.Ö. (34), Ş.Ö. (24), F.Ö. (27), C.G. (25) ve B.S. (25), Alihan A.'nın ise Samet C. (24), E.E.K. (20) ve B.K. (20) ile parka geldiğini belirledi. Ekiplerin çalışması sonrası 8 şüpheli de gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan toplam 9 kişinin işlemleri sürüyor.

Antalya'da gece yarısı kanlı çatışma!
