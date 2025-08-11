Sosyal medya fenomeni ölmüştü: Kazanın korkunç görüntüleri ortaya çıktı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de, sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in, motosikletiyle TIR'a arkadan çarparak hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi geçişi Danış Koper Viyadüğü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden sosyal medya ünlüsü Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı.

Sosyal medya fenomeni trajik şekilde can verdi!Sosyal medya fenomeni trajik şekilde can verdi!

Yola savrulan Narin, yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Servan Narin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Deniz Servan Narin'in hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Görüntüde, bir grup motosiklet seyir halindeyken Narin'in kullandığı motosikletin sağ şeritte ilerleyen TIR'a arkadan çarptığı anlar yer aldı.

