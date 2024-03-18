Antalya’da gece yemek götürdüğü babasını sabah ölü buldu

Antalya’nın Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı yan yolun kenarında bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, Eşinden yaklaşık 20 yıl önce ayrılan ve tek başına yaşayan Mustafa İşlek'ten haber alamayan oğlu Ali İşlek, gece saatlerinde yanına yemek alarak eve gitti.

Evin içine giren Ali İşlek, babasının uyuduğunu fark edince yan odaya geçerek kendisi de uyudu. Sabah saatlerinde babasını uyandırmaya giden Ali İşlek, uyandıramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BABASINI EVDE ÖLÜ BULDU

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede Mustafa İşlek'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine İşlek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.