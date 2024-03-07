Antalya'da gecekondu yangını: Ev küle döndü

Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması olası can kayıplarını önledi. Alevler, bir saat içinde kontrol altına alındı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Sütçüler Mahallesi 6490 sokakta bulunan gecekonduda meydana geldi. Evde kimsenin olmadığı sırada duman ve alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yangının kısa sürede söndürülmesi için merkezden takviye istendi ve Cumhuriyet ve Hürriyet istasyonlarından da bölgeye destek sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik yoğun çalışması sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Gecekondu tamamen küle dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.