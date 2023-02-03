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Antalya'da gecekonduda yangın: 2 kişi öldü

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir gecekonduda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:40
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Antalya'da gecekonduda çıkan yangında 2 kişi öldü

Antalya'da gecekonduda yangın: 2 kişi öldü
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Fatih Mahallesi 3412 Sokak'ta dün gece saatlerinde bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Evde yapılan incelemede, 2 kişinin cansız bedeni tanınmayacak halde bulundu.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, hayatını kaybedenlerin Muharrem Barış ile "Berna" olarak tanınan yabancı uyruklu kadın olduğu belirlendi.

Bu kişilerin yangın çıkan eve kısa süre önce taşındıkları öğrenildi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. (AA)

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