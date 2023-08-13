Antalya’da gıda fabrikasında yangın

Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.
Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.