Antalya’da gıda fabrikasında yangın

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada çıkan yangını söndürme çalışması devam ediyor.

KAYNAK: İHA
Antalya’da gıda fabrikasında yangın

Döşemealtı ilçesindeki OSB'de bulunan gıda fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale sürüyor.

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