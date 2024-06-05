Antalya'da halk otobüsü kül oldu, yolcular kurtuldu

Olayda yolcuların zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.

Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı Atatürk Mahallesi’nde, VC53 numaralı özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Durağa yaklaşırken meydana gelen yangın, otobüs şoförü Ali Sevimli’nin erken müdahalesine rağmen kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, ancak otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Görgü tanığı Ahmet Çağatay Özalpay, “Olay sırasında parkta oturuyordum. Bir anda otobüsün arka kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otobüs durakta duruyordu, birkaç dakika içinde alev aldı. İtfaiye ekipleri gelip yangını söndürdü” dedi.

Otobüs şoförü Ali Sevimli, "Köşedeki hastaneyi döndükten sonra durağa yaklaşmadan 100 metre önce aracın arka kısmından duman çıktığını gördüm. Hemen sağa çekip durdum ve yangın tüpüyle müdahale ettim, ancak yeterli olmadı. Araçta bulunan 12 kişiyi hızla tahliye ettim. Çok şükür kimseye bir şey olmadı, ama araç küle döndü" ifadelerini kullandı.

Yangında yaralanan olmazken, trafik bir süre aksadı ancak polis ekiplerinin yönlendirmesiyle kontrol altına alındı. Yanan otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.