Antalya’da harç çetesinin 5 üyesi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve yurt dışında firari olan Z.A.'nın liderliğindeki "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütünün, tehditle haraca bağlamak istedikleri vatandaşa ait 2 minibüsü kundakladıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin minibüsleri kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.