Antalya’da harç çetesinin 5 üyesi yakalandı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Antalya’da haraç alamadıkları kişinin minibüsünü yaktıkları iddia edilen 5 kişi düzenlenen baskınla yakalandı. Yakalanan zanlıların haksız çıkar sağlamak için firari olarak yurt dışında bulunan suç örgütü liderinin elemanları olduğu iddia edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan 5 kişi çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve yurt dışında firari olan Z.A.'nın liderliğindeki "Çirkinler" isimli silahlı suç örgütünün, tehditle haraca bağlamak istedikleri vatandaşa ait 2 minibüsü kundakladıklarını tespit etti.

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Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 5 şüpheliyi yakaladı. Yapılan aramalarda 1 tabanca, 1 şarjör, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan, şüphelilerin minibüsleri kundaklama anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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