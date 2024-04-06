Antalya'da hasadı başladı bir dönüm 4 ton ürün veriyor. Tarlada kilosu 25 TL

Kaynak: İHA
Antalya'da hasadı başladı bir dönüm 4 ton ürün veriyor. Tarlada kilosu 25 TL
Türkiye'nin örtü altı üretim merkezi Antalya'da, karpuz hasadına başlandı. 1 dönüm tarladan 4 ton karpuz aldıklarını belirten üreteci "Kilosunu 23 ila 25 TL arasında satıyoruz" dedi.

Serik ilçesinin Dikmen Mahallesi’nde yetiştirilen karpuzlar, seradan çıkış fiyatı olarak kilosu 23 ile 25 TL arasında değişiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi nedeniyle karpuz hasadı erken başladı.

Kasım Yaşar adlı bir tüccar, yerli karpuzların aroması ve tadıyla İran karpuzlarına karşı rekabet edebilecek güçte olduğunu belirtiyor.

Yaşar "Karpuz hasadımız başladı. Hasat için meyvemizin zamanı geldi. Üreticilerimiz bu ürünü dikkatle yetiştirdi ve hasadını gerçekleştirdik. Ankara’ya gönderdiğimiz karpuzlarla iç piyasada da hizmet veriyoruz" dedi.

Kasım Yaşar "Yerli malımız olan karpuzların aroması ve tadı oldukça güzel. Vatandaşlarımızın, İran karpuzları yerine kendi ülkemizin karpuzlarını tercih etmelerini umuyoruz. Türkiye’nin malı kendine yeter” şeklinde konuştu.

Karpuzun kilogram fiyatı 23 - 25 lira arasında değişiyor ve ilk hasatta 1 dönümde ortalama yaklaşık 4 ton ürün alınıyor. Üreticiler, bu hafta da aynı şekilde hasada devam edecekler.

Toplamda yaklaşık 6 dönümlük bir sera alanında üretim yapılıyor ve Ocak ayında başlayan üretim, yaklaşık 3 ay sonra hasatla sonuçlanıyor.

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