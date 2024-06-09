Antalya’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de yer aldı.

Araçların, işletmelerinde teknelerin denetlendiği operasyonda 1 kilo 850 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1549 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 14 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 53,63 gram metamfetamin, 104 sentetik ecza, 4,37 gram kokain, 4 ecstasy hap, hassas terazi, ruhsatsız 6 tabanca ve 21 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 465 TL ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise değişik suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 2 yabancı uyruklu yasal kalış hakkı bulunmayan kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. 41 araca toplamda 207 bin 29 TL cezai işlem uygulandı. 2 işletmeye evrak eksikliğinde dolayı tutanak düzenlendi. Polis ekipleri toplam 12 kişiye uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlarından işlem yapıldı.