Antalya’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Kaynak: DHA
Antalya’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Antalya’da polis ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Helikopter ve özel harekat destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Narkotik Şube ekipleri uyuşturucu operasyon düzenledi. Helikopter destekli operasyonda özel harekat polisleri ve narkotik köpekleri de yer aldı.

Araçların, işletmelerinde teknelerin denetlendiği operasyonda 1 kilo 850 gram esrar maddesi, 73 kök kenevir bitkisi, 1549 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 14 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 53,63 gram metamfetamin, 104 sentetik ecza, 4,37 gram kokain, 4 ecstasy hap, hassas terazi, ruhsatsız 6 tabanca ve 21 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 465 TL ele geçirildi.

Operasyonun devamında ise değişik suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, 2 yabancı uyruklu yasal kalış hakkı bulunmayan kişi tespit edilerek yasal işlem başlatıldı. 41 araca toplamda 207 bin 29 TL cezai işlem uygulandı. 2 işletmeye evrak eksikliğinde dolayı tutanak düzenlendi. Polis ekipleri toplam 12 kişiye uyuşturucu bulundurmak ve satmak suçlarından işlem yapıldı.

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