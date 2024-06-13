Antalya'da depoda çıkan yangın eve sıçradı

Antalya'nın Aksu bölgesindeki bir evin yanındaki depoda yangın başladı.

Yangın, evi de etkileyerek yayıldı ancak itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve sonucunda depo kullanılamaz duruma geldi.

Olay, Aksu'nun Hacıaliler Mahallesi'nde, Bobuşlar Sokak'ta, saat 14.00 sularında gerçekleşti.

Bir evin depo kısmında çıkan yangın, depoda bulunan eşyaların alev almasıyla hızla büyüdü.

Mahalleli, alevleri fark edince hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiye ekipleri gelene dek, mahalle sakinleri yangına su tanklarıyla müdahale etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, evin diğer bölümlerine yayılmadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının ardından, evin depo bölümü artık kullanılamaz bir hale geldi.