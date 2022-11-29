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Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da helikopter ve dron destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 11:29
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Antalya'da helikopter ve dron destekli denetimlerde trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi

Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolu üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet kemeri, radar, alkol, ışık ihlali ve hatalı sollama gibi trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Kentin birçok noktasında helikopter ve dron destekli geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

Denetimler sonucunda helikopter ve dron denetiminde 227, ışıklı donanımlar denetimi kapsamında denetlenen 880 araçtan 34, radarla hız denetimi kapsamında denetlenen 459 olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen toplam 720 sürücüye idari para cezası uygulandı.

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