Antalya’da evlere giren hırsızlar yakalandı

İHA'nın haberine göre, Antalya’da 13 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Evlerden beyaz eşya, elektronik eşya ve 750 litre akaryakıt çaldıkları belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü JASAT Kısım Amirliği, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca, Konyaaltı ilçesinde 13 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, K.A., A.A., T.A., V.K., E.C., N.A., Ş.T. ve Z.T isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 4 beyaz eşya, 11 elektronik ev eşyası, 73 muhtelif ev eşyası, 750 litre akaryakıt, 4 akü, 250 gram metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.