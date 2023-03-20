20 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Antalya’da evlere giren hırsızlar yakalandı

Antalya’da 13 ayrı eve girerek hırsızlık olaylarına karışan şüphelilere operasyon düzenlendi. 

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 12:38
Takip Et

Antalya’da hırsızlık operasyonu

Antalya’da evlere giren hırsızlar yakalandı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Antalya’da 13 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Evlerden beyaz eşya, elektronik eşya ve 750 litre akaryakıt çaldıkları belirlenen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü JASAT Kısım Amirliği, Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığınca, Konyaaltı ilçesinde 13 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla çalışma başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda, K.A., A.A., T.A., V.K., E.C., N.A., Ş.T. ve Z.T isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda ise 4 beyaz eşya, 11 elektronik ev eşyası, 73 muhtelif ev eşyası, 750 litre akaryakıt, 4 akü, 250 gram metanfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
1
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿4 anketin hepsinde tek isim önde. Fark yüzde 10'dan fazla
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
2
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
3
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı. Hastalığı belli oldu
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
4
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
5
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿AFAD önce bağış sözünü tutmayan kamu kurumlarını açıklasın
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
6
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Erman Toroğlu'ndan Alanya-F.Bahçe maçıyla ilgili flaş sözler: Ayıptır ya hepinizin günahı boynunuza
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
7
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿Bakan Varank açıkladı. Togg için verilen sipariş sayısı belli oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿İstanbul Havalimanı Avrupa'nın 'en yoğunu' oldu
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Ali Koç imza töreninde konuştu: Biraz geç kaldık
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Mesane kanseri tedavi yöntemleri nelerdir?
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
﻿Ankara’da feci kaza: 1 ölü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.