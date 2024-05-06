Antalya'da iki eşeğe düğün yapıldı. Geline havuç damada marul ikram edildi

Antlaya Kumluca’da 2030’da nesli bitmek üzere olan eşeklere sembolik düğün yapıldı.Köy halkı huzurunda yapılan düğünde eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı.

Eşekler süslenerek düğüne hazır edildi, daha sonra nihak memuru eşliğinde düğün gerçekleşti.

Geline havuç, damada ise marul hediye edildi. Daha sonra traktöre bindirilen eşeklere balayına gönderildi.

Eşeklere beşi bir yerde takan köy muhtarı Halime Kaya, “Bugün sembolik olarak bu hayvanlarımızın düğününü yapıyoruz. Bu hayvanlarımızın nesli tükenmesin. 2030 yılında tekrar eşeklerimizi hayatımızda görmek istiyorsak yaşatalım. Onları sevelim” ifadelerini kullandı.