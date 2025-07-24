Antalya’da JASAT’tan 72 saatte 236 yakalama

Kaynak: İHA
Antalya’da JASAT’tan 72 saatte 236 yakalama

Antalya'da Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından son 72 saatte yürütülen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan toplam 236 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. JASAT'ın çalışmaları neticesinde, farklı suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi tespit edilerek operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerden 4'ünün 10 yıl ve üzeri, 19'unun 5 ila 10 yıl arası, 47'sinin ise 0 ila 5 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Diğer şüphelilerin ise çeşitli suçlardan ifadeye yönelik ya da yakalama kararıyla arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 236 kişi, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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