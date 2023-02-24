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Antalya’da 3 bin 48 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Antalya’da düzenlenen operasyonda bir depoda, 3 bin 48 adet kaçak alkol ele geçirildi. 

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 12:55
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Antalya’da kaçak alkol operasyonu

Antalya’da 3 bin 48 şişe kaçak alkol ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Antalya’da jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda, resmi olarak imha edilmiş gösterilen 3 bin 48 şişe kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, 3 memura, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kom Şube Müdürlüğü ile Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, K.K., A.K., V.A. ve M.O.B. isimli şahısların, K.K'ye ye ait depoda, resmi olarak imha edilmiş gösterilen kaçak içkileri piyasaya sürdükleri yönünde bilgi aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan operasyonda, depoda 3 bin 48 adet kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli K.K. isimli şahıs gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin memur olması nedeniyle haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı.

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