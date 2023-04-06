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Antalya’da 93 bin adet dolu makaron ele geçirildi

Antalya’da jandarma ekipleri tarafından kaçak tütün operasyonu gerçekleştirildi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 11:57
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Antalya’da kaçak tütün operasyonu

Antalya’da 93 bin adet dolu makaron ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Antalya’da jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda 65 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 75 bini boş, 93 bin 700’ü tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, G.T. isimli şahsa ait iş yerinde kaçak sigara imal ederek satış yapıldığı bilgisini aldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla iş yerinde arama yapan ekipler, 65 kilogram kıyılmış tütün, 75 bin boş makaron, 93 bin 700 tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

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