Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Antalya'da 4 ilçede düzenlene operasyonda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 8 zanlı yakalandı.

KAYNAK: AA
Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 8 zanlı yakalandı

Antalya'nın Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen operasyonda kaçakçılık yaptıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik 4 ilçedeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 44 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 350 kilo tütün, 230 paket tütün mamulü, 170 elektronik sigara, 140 litre sahte alkol, 17 aroma ve 190 içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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