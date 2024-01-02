Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kendilerine ait olmayan ev ilanlarını internetten yayınlayarak, evi kiralamak isteyen kişilerden peşin kira bedeli, depozito ve komisyon gibi giderler adı altında para isteyen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Müşterilerle yüz yüze görüşme yapan şüphelilerin, imzalanan sözleşmelerde sahte kimlik bilgileri kullandığı ve bu yöntemle sahte sözleşme imzalayarak son bir ay içerisinde 3 farklı kişinin toplamda 127 bin 750 lirasını aldığı tespit edilen M.A.C. ve İ.C.Y. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli “Nitelikli Dolandırıcılık ve “Özel Belgede Sahtecilik“ suçlarından adliyeye gönderildi.