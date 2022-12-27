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  • Çakıl taşı deyip geçme anında 53 milyonluk indiregandi yapıldı. CİMER'e şikayet sonuçsuz kaldı

Çakıl taşı deyip geçme anında 53 milyonluk indiregandi yapıldı. CİMER'e şikayet sonuçsuz kaldı

İddialara göre, tonu 70 lira olan kıymetli çakıl 23 liralık ucuz çakıl gibi ihale edildi. İhaleden önce CİMER’e ihbar edilmesine rağmen kamu 53 milyon lira zarara uğratıldı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 08:35
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Antalya'da kıymetli çakıl taşı ucuz çakıl gibi ihale edildi. Kamu 53 milyon lira zarara uğratıldı

Çakıl taşı deyip geçme anında 53 milyonluk indiregandi yapıldı. CİMER'e şikayet sonuçsuz kaldı
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Elde edilen bilgilere göre, Antalya İl Özel İdaresi stokladıkları .2 milyon ton ‘kum-çakıl' malzemeyi satmak için 21 Aralık'ta ihale açtı.

İdare, çakıl taşının ton fiyatını da 23 lira 56 kuruş olarak belirledi. İhaleye ise bir tek Kırmızı Beyaz isimli bir firma katıldı. Bu firma fiyatını 26 liraya çıkardı. İhale dosyası onay için Antalya Valiliği'ne gönderildi.

İHALEDEN ÖNCE CİMER’E ŞİKAYET

ihaleden 4 gün önce, 19 Aralık tarihinde CİMER'e ihbar başvurusu yapıldı. Başvuruyu yapan Estaş A.Ş. isimli firmanın sahibi Sedat Eriş, malzemenin tonu 70 lira olan işlenmiş, elenmiş nitelikli dolgu malzemesi olduğunu ancak ihale şartnamesine sanki elenmemiş, işlenmemiş 23 liralık malzeme gibi yazılarak kamunun en az 60 milyon lira zarara uğratılacağını belirtti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA DA BULUNDU

Eriş ihaleye sadece Kırmızı Beyaz Gayrimenkul isimli firmanın katılıp ihaleyi alacağını CİMER'e yazdı. 4 gün sonra ihale yapıldı, iddia edildiği gibi sadece Kırmızı Beyaz firması teklif verip kazandı. Eriş, ihale günü de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiasıyla suç duyurusunda bulunup belgeleri savcılığa verdi. Bilirkişi raporuyla malzemenin elenmiş, işlenmiş dolgu malzemesi olduğu tespit edildi.

53 MİLYON TL ZARAR

İhale şartnamesinde, satışa çıkarılan malzemenin ‘1a grubu tuvenan kum-çakıl' olduğu ve 1.2 milyon ton olan bu malzeme için 28 milyon 376 bin liralık muhammen bedel biçildiği yer aldı. Ancak CİMER'e ve savcılığa yapılan suç duyurularında malzemenin işlenmiş, elenmiş dolgu malzemesi olduğu, ton fiyatının 70 liradan satıldığı, dolayısıyla gerçek değerinin 84.3 milyon TL olduğu iddia edildi. Böylece şirkete en az 53 milyon lira haksız kazanç sağlandığı, devletin de 53 milyon TL zarara uğratıldığı iddia edildi.

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