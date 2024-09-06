Antalya'da kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

Kaynak: DHA
Antalya'da kontrolden çıkan otomobil kanala düştü

Antalya'da 24 yaşındaki İdris Özyalçın ile 36 yaşındaki arkadaşı Yunus Emre Turhal'ın bulunduğu otomobil, virajı geniş alınca su dolu kanala düştü.

Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana gelen kazada, yollarını karıştıran ve Cırnık Köprüsü'nden sokağa giren 34 CEJ 259 plakalı otomobilin sürücüsü İdris Özyalçın, virajı geniş alınca direksiyon hakimiyetini kaybederek su dolu kanala düştü.
İdris Özyalçın ile yanındaki arkadaşı Yunus Emre Turhal, açtıkları camdan dışarı çıkıp, ölmekten kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, hafif yaralı İdris Özyalçın'ı ambulansla hastaneye götürdü. Turhal ise durumunun iyi olduğunu ifade ederek tedaviyi kabul etmedi.

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