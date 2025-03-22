Antalya’da korkunç kaza! Otomobilin içinden fırlayan Ceren feci şekilde can verdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet C. C. yönetimindeki 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsü ile Ahmet Ü'nün kullandığı 07 AIT 631 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Ceren K'nin (22) yola savrularak metrelerce sürüklendi. Kaza sonrası ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Ceren K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölüm haberini alan genç kızın yakınları ise büyük üzüntü yaşadı.

Kıbrıs'taki bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenilen genç kızdan geriye ise yola saçılan eşyaları kaldı. Eşyalar arasında ise nazar boncuklu anahtarlık ise yürekleri burktu. Genç kızın cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Buse Ceren Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi.