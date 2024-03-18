Antalya'da korkutan yangın

Kaynak: İHA
Antalya'da korkutan yangın
Antalya’nın Alanya ilçesinde bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Öğle saatlerinde Çarşı Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan dört katlı bir apartmanın ikinci katında yangın meydana geldi. Apartman dairesinden henüz öğrenilemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

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Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri teleskobik merdiven yardımıyla balkon kısmından daireye girerek alevleri söndürdü.

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Yangından etkilenen kişinin olmadığı öğrenildi. Apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi.

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