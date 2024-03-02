Antalya'da Lavrov'u güldüren soru

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu 2024'te Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü.

Lavrov'a, görüşme sonrasından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderilmesine ilişkin açıklaması hakkındaki görüşü sorulan Lavrov, suali gülerek geçiştirdi.

Lavrov, gündeme ilişkin diğer soruları da yanıtsız bıraktı.

MACRON NE DEMİŞTİ?

26 Şubat'ta Fransa'nın başkenti Paris’te düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.

Macron, bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını vererek, Ukrayna'ya asker göndermenin de "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini söylemişti.