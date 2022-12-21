21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Lüks otele kaçak içki baskını 

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından yılbaşı öncesi bir otele yapılan baskında piyasa değeri 800 bin lira olan 2 bin 265 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:43
Takip Et

Antalya'da lüks otele kaçak içki baskını 

Lüks otele kaçak içki baskını 
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda Çolaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin deposunda arama yapıldı.

Yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 800 bin TL olan 1 litrelik 2 bin 265 şişe kaçak votka ele geçirildi.

 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
1
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
2
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
3
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
4
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
5
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
6
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Birahaneye giden tebliğcilere bira ikram ettiler. O anlar sosyal medyada gündem oldu
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
7
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Sedat Peker'den video mesajı: Yaşadığım sürece, hatta ölsem de sözümü tutacağım. Gazeteci Seyhan Avşar açıkladı
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Taraftarlardan kanser hastası Ecrin’e destek
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿Akademisyen Aylin Sözer'in katilinin cezası belli oldu 
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
﻿İngiltere ve Galler'de binlerce ambulans çalışanı greve gitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.