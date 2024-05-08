21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık olayında ,11 Milyon 69 Bin ele geçirildi

Kaynak: İHA
21 ilde yapılan 41 dolandırıcılık olayında ,11 Milyon 69 Bin ele geçirildi
Isparta merkezli olarak 21 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 11 milyon 69 bin 033 lira dolandırıcılık parası ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda Asayiş Daire Başkanlığı tarafından yürütülen operasyonlar kapsamında, telefonla dolandırıcılık yaparak kamu görevlisi gibi tanıtılan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta merkezli olmak üzere Adana, Bursa, İstanbul, İzmir, Samsun ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Şanlıurfa'daki bir işyerinde yapılan operasyonda 3 milyon 874 bin lira ele geçirilirken, iş yerinde bulunan 3 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden İ.Y. ve R.U. tutuklanırken, K.B. adlı şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca, dolandırıcılık paralarının aktarıldığı banka hesaplarını kullanan ve temin eden şüpheliler de yakalandı. Operasyonlar sonucunda toplamda 41 olayda 11 milyon 69 bin 033 lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Operasyonlar sırasında 17 cep telefonu, 1 bilgisayar, 16 sim kart, 1 flash bellek, 1 modem ve 1 CD kart ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheliden 13'ü nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise Cumhuriyet Savcılığınca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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