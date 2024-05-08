Altay genel kurula gidiyor

Kaynak: AA
Altay genel kurula gidiyor
Altay Kulübü yönetimi, şirketleşme için genel kurul kararı aldı.

TFF 2. Lig’den düşmesi kesinleşen İzmir temsilcisi Altay, geleceğini şekillendirmek adına önemli bir adım atıyor.

Kulüp, profesyonel futbol takımının şirketleşme sürecini başlatmak üzere genel kurul kararı aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre, kulübün profesyonel futbol şubesinin bir şirkete devredilmesi amacıyla, kulüp tüzüğü gereğince genel kurul toplantısı düzenlenecek.

Bu kritik toplantı, 22 Mayıs Çarşamba günü yeterli çoğunluk sağlanması durumunda Atatürk Stadı’nda bulunan Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği’nin toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Eğer ilk toplantıda yeterli katılım olmazsa, 29 Mayıs Çarşamba günü çoğunluk aranmaksızın aynı yerde toplanılacak.

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