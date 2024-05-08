CHP'li Karaoba Uşak Belediyesi'nin borcunu açıkladı

Hüseyin Demir - Uşak / Yeniçağ

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba TBMM'de konuştu. Uşak Belediyesi'nin borcunu açıklayan Karaoba, önceki yönetime sert sözlerle yüklendi.

Cumhuriyeti Halk Partisinin sosyal belediyecilik anlayışıyla Uşak'ta üretimin ve gelirlerini artıracak, tüm gücümüzle çalışıp Uşak'ı hak ettiği yere getireceğiz diyen CHP Uşak milletvekili Ali Karaoba " 31 Mart yerel seçimleri tüm Türkiye'de büyük ve acımasız yolsuzlukları gözler önüne serdi. AKP belediyelerinin milletin vergilerini nasıl hiç ettiği, hizmet bekleyen şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın nasıl kandırıldığı bir bir ortaya çıkıyor. Yıllardır en temel hizmetlerin bile yapılmadığı, her yağmurda ev ve dükkânların su altında kaldığı, otogarı, spor tesisleri, altyapı hizmetleri yapılmayan Uşak Belediyesinin borcu 1 milyar 276 milyon TL. Bu ağır enkazdan ne utanan var ne yüzü kızaran. Milyonlarca liraya makam odası, 750 bin TL'ye madalyon yaptıranları, hurdaları hiç edenleri Uşaklılar görüyor, hakkını soracak. Şatafat ve lükse harcanan paralar, israf ve yandaşa aktarılan vergiler, Uşakspor'u batıran zihniyet ve Uşak'ın kaynaklarını yıllardır boşa harcayanların devri artık bitmiştir. Uşak Cumhuriyet Halk Partisinin sosyal belediyecilik anlayışıyla üretimini ve gelirlerini artıracak, tüm gücümüzle çalışıp Uşak'ı hak ettiği yere getireceğiz." şeklinde konuştu.