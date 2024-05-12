Antalya'da lüks residence kiralarını anlattı ve isyan etti: "Ah ulan hayat bizi de gör be"

Kaynak: Haber Merkezi
Antalya'da lüks residence kiralarını anlattı ve isyan etti: "Ah ulan hayat bizi de gör be"
Antalya'da bir vatandaş, sosyal medyada paylaştığı videoda şehirdeki lüks residence dairelerin fiyatlarını açıkladı. Videonun viral olmasıyla birlikte, Antalya'daki lüks konut piyasası gündeme geldi.

Antalya'da yaşanan lüks konut furyası, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir vatandaşın paylaştığı videoda, Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki lüks residence dairelerin satış ve kira fiyatları hakkında bilgiler verildi. Videonun viral olmasıyla birlikte, Antalya'da yaşanan lüks konut piyasasının boyutları da gün yüzüne çıktı.

Antalya, son yıllarda hem yerli hem de yabancı yatırımcıların gözdesi haline geldi. Özellikle sahip olduğu doğal güzellikler ve turistik cazibesiyle dikkat çeken şehir, lüks konut projeleriyle de adından söz ettiriyor. Videoda paylaşılan bilgilere göre, Antalya'da bulunan lüks residence dairelerin satış fiyatları 50 milyon ile 100 milyon TL arasında değişiyor. Ayrıca, bu dairelerin kira bedelleri de aylık 150 bin ile 300 bin TL arasında seyrediyor.

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