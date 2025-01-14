Antalya’da motosiklet hırsızlıklarına yönelik operasyonda 17 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da motosiklet hırsızlıklarına yönelik operasyonda 17 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet hırsızlıklarına yönelik operasyonlarda, 17 aranan şahıs yakalandı, 5 çalıntı motosiklet ele geçirildi ve 193 araca ceza kesildi. Ayrıca, 3 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde motosiklet hırsızlıkları ve motosikletlerin karıştığı suçları önlemek amacıyla kapsamlı bir uygulama gerçekleştirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan uygulama, 69 ekip ve 157 personelin katılımıyla 24 noktada düzenlendi.

Uygulama kapsamında bin 66 şahıs sorgulandı, 638 motosiklet ve 191 araç kontrol edildi, 31 işyeri denetlendi.

Çalışmalar sonucunda, 17 aranan şahıs yakalandı, 5 çalıntı ve hacizli motosiklet ele geçirildi.

yrıca, 4 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 193 araca idari para cezası uygulandı ve 3 motosiklet trafikten men edildi.

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