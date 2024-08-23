Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi

Antalya'da motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucunda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Motosikletle taksi kafaya girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklette bulunan iki kişi yaralandığı ifade edildi.

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi.

Olay, Mithatpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Bedirhan Ünal’ın kullandığı 07 BJV 603 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kaya’nın sürücüsü olduğu 07 BAS 466 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve motosikletin yolcusunu taşıyan Murat Yüce'nin yaralandığı görüldü.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

İlgili Haberler
Antalya’da elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu
Antalya’da elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu
Antalya'da Köprü Çay'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
Antalya'da Köprü Çay'da kaybolan genç için arama çalışmaları devam ediyor
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi Ekonomi
Ibanlar değişecek. BDDK karar verdi
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi Gündem
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal Berat Albayrak’ı öve öve bitiremedi
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu Yaşam
Eleman aramaktan bıktı! Çareyi bu ilanı yazmakta buldu
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü Yerel Haberler
Mardin'de derede boğulan çocuk öldü
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim Gündem
Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu: HÜDA PAR gibi bir yapı meclise girince 'bu işi devlet yapmıştır' lafının yerinde olduğunu kabul ettim
Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti Spor
Göztepe Fenerbahçe maçında aldığı cezalar sonrası harekete geçti