Antalya'da motosikletle taksi kafaya girdi

Motosikletle taksi kafaya girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, motosiklet ve hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucunda motosiklette bulunan iki kişi yaralandığı ifade edildi.

Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından detaylı bir şekilde kaydedildi.

Olay, Mithatpaşa Caddesi'nde dün akşam saatlerinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Bedirhan Ünal’ın kullandığı 07 BJV 603 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kaya’nın sürücüsü olduğu 07 BAS 466 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve motosikletin yolcusunu taşıyan Murat Yüce'nin yaralandığı görüldü.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.