﻿Antalya'da oltasını alan sahile koştu. Sahilde çupra akını

İHA'nın haberine göre, turizm şehri Antalya’da geçtiğimiz hafta içi etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından Antalya Körfezi açıklarındaki çupra üretim çiftliği zarar gördü.

Çiftlikteki on binlerce balık serbest kalırken, bunu fırsat bilenler ise oltalarını alarak sahile akın etti. Şehrin Konyaaltı, Kemer ve Kumluca ilçelerindeki kıyılara akın eden amatör balıkçılar binlerce çupra yakaladı.

Balıklara ait görsellerin sosyal medya hesaplarında paylaşılmasının ardından bugün de yüzlerce amatör balıkçı yine sahili doldurdu. Denize açılan balıkçıların ağları da çupralarla doldu taştı.

"BALIK ÇOĞALDI"

Emekli Hasan Uysal, "Fırtınada balık kafesleri patlayınca bayağı bir balık çoğaldı. Dün çok tuttuk, bugün de bekliyoruz. Umudumuzu kaybetmedik. Amatör ve profesyonel balıkçıların hepsi burada. Amacımız çiftlik kaçkını çupraları yakalamak" diye konuştu.

Sahilde balık tutan Eşref Bardak, "Milletin ağızdan ağıza konuşmasıyla, 'Fırtınada çiftlik patlamış'. Dün çok bolluk vardı, bugün biraz az. Ama bazı noktalarda yine var bugün de. Balık geziyor. Dün çok kalabalıktı, ama bugün de çok amatör balıkçı var" dedi.