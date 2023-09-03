Antalya'da orman yangını

DENİZ USLU - ANTALYA / YENİÇAĞ
Antalya Kaş’ta Yaylapalamut mevkiinde bugün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.
Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.
DENİZ USLU - ANTALYA / YENİÇAĞ
Antalya Kaş’ta Yaylapalamut mevkiinde bugün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.