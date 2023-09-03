Antalya'da orman yangını

Antalya’nın Kaş ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Antalya'da orman yangını

DENİZ USLU - ANTALYA / YENİÇAĞ

Antalya Kaş’ta Yaylapalamut mevkiinde bugün saat 18.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor.

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