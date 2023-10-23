Antalya’da orman yangını

Antalya’nın Alanya ilçesinde yerleşim yerine yakın bir ormanda yangın çıktı, yangında 2 dönüm arazi kül zarar gördü.

KAYNAK: DHA
Antalya’da orman yangını

Yangın Antalya’nın Alanya ilçesindeki Tepe Mahallesi'nde çıktı. 14.00 sıralarında çıkan yangında dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ile Alanya itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına, 1 helikopter, çok sayıda arazöz, su tankeri ve ilk müdahale aracıyla müdahale etti. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, bölgedeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm orman zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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