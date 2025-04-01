Antalya’da otomobil takla attı! Ölümden döndü

Kaza, saat 12.30 civarında Akseki-Manavgat karayolunun Manayıt mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Y.’nin kullandığı 80 AGH 202 plakalı otomobil, Akseki’den Manavgat yönüne seyir halindeyken, yağışlı hava ve ıslak zemin nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, yolun sağ tarafındaki kayalık ve taşlık alana çarptıktan sonra savrularak takla attı.

Sürücünün araç içinde sıkıştığını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, ambulans, Bölge Trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Ahmet Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, kaza ile ilgili Akseki Taşlıca Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.