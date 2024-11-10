Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akseki-Seydişehir Karayolu Püser Boğazı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Yavuz Ç. İdaresindeki 31 GS 829 plakalı otomobil, yoldan çıkarak kayalıklara çarpıp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüsü Yavuz Ç. İle birlikte araçta bulunan aynı aileden Şengül Ç. (38), Efe Ç. (14) ve Üzeyir Ayaz Ç. (2) yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada araç kullanılmaz hale gelirken, yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

Antalya’da otomobil yoldan çıkıp ters döndü: Aynı aileden 4 yaralı

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